Campidoglio: torna dall'1 al 30 settembre Circo Maximo Experience

Campidoglio, torna dall'1 al 30 settembre Circo Maximo Experience, la visita immersiva del Circo Massimo in realtà aumentata e virtuale. Dal martedì al sabato, i visitatori potranno rivivere in orario serale la storia del più grande edificio per lo spettacolo dell'antichità. Roma, 27 agosto 2020 – torna dall'1 al 30 settembre, in orario serale, Circo Maximo Experience, la visita immersiva in realtà aumentata e virtuale del più grande edificio per lo spettacolo dell'antichità e uno dei più grandi di tutti i tempi, il Circo Massimo. Apertura ...

Campidoglio: torna dall'1 al 30 settembre Circo Maximo Experience

Il piano del governo: un sottosegretario con poteri su Roma

A Palazzo Chigi si sta immaginando infatti un percorso che consenta al Pd, e ai grillini, di non perdere Roma facendo vincere la destra, naturalmente dipinta - nella retorica rossogialla e per un ingu ...

Lasciate aperta la Ztl. I commercianti sono disperati

«Lasciare la ztl aperta, altrimenti si destinano alla morte migliaia di attività commerciali che già oggi sono in profonda sofferenza». È il disperato grido d'allarme delle associazioni di categoria d ...

