Campania, i sindaci chiedono alla Regione di rinviare l’apertura della scuola a dopo le elezioni (Di giovedì 27 agosto 2020) La riapertura delle scuole, prevista per il 14 settembre, è ancora avvolta dal caos. Così i sindaci della Campania chiedono alla Regione di rinviare l’apertura dei cancelli a dopo le elezioni. A fine settembre o ai primi giorni di ottobre. Lo scrive Repubblica Napoli. “La grande maggioranza dei sindaci della Regione fa voti perché la riapertura slitti a dopo l’appuntamento elettorale, al 24 settembre, come inizialmente proposto anche dal governatore De Luca, o al 28, se non ai primi giorni di ottobre“. Mancano le aule, i banchi monoposto arriveranno non prima della fine di settembre. E poi c’è il ... Leggi su ilnapolista

Clemente Mastella multa Salvini per non aver indossato la mascherina durante un comizio a Benevento. Una notizia che potrebbe far sorridere visti i nomi che contiene e la loro lunga e “complessa” stor ...

Mastella annuncia: “Salvini verrà multato dopo comizio a Benevento”

Il sindaco della città sannita si scaglia contro il leader della Lega. Al centro del suo attacco non c’è il fatto di aver indossato la maglia del Benevento. Mastella annuncia provvedimenti contro Salv ...

Clemente Mastella multa Salvini per non aver indossato la mascherina durante un comizio a Benevento. Una notizia che potrebbe far sorridere visti i nomi che contiene e la loro lunga e "complessa" stor ...