“C’amma ripiglia’ tutto chell’ che è o’ nuostr” | candidato imita il boss di Gomorra VIDEO

Napoli – "C'amma ripiglia' tutto chell' che è o' nuostr". Con questa famosa frase con cui "Pietro Savastano" inaugura la seconda stagione della serie tv di Gomorra, Ciro Attanasio, in campo con la lista Più Campania in Europa, nella coalizione del presidente Vincenzo De Luca, comincia il suo VIDEO elettorale per ufficializzare la propria candidatura alle prossime elezioni regionali. Nel post che accompagna le immagini scrive: "Non ci sto a vedere la mia terra derisa dai Leghisti, non dimentico la frase "Vesuvio Lavali col Fuoco". Mi batterò per la dignità ed il rispetto, in una terra dove mancano da troppo tempo. (Ogni riferimento a Gomorra è puramente casuale)".

