Call of Duty: Black Ops Cold War, la campagna permetterà di creare il personaggio e le scelte influiranno sul finale (Di giovedì 27 agosto 2020) Il trailer della campagna di Call of Duty: Black Ops Cold War è stato rivelato poco tempo fa e sono emerse ulteriori informazioni su cosa aspettarsi dal single player.Black Ops Cold War vi permetterà di creare il vostro personaggio e le scelte fatte durante la campagna avranno un effetto diretto sul suo finale.Quando creerete il personaggio, sarete in grado di scegliere tra opzioni come il tono della pelle, il profilo psicologico e il sesso. Alcune opzioni non influenzeranno solo il vostro aspetto, ma anche il gameplay. Ad esempio, il vostro profilo psicologico di "paranoico" ridurrà della metà il tempo necessario per mirare. Essere un lupo ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Tanti nuovi dettagli per la campagna di #COD: Black Ops Cold War. - PCGamingit : Call of Duty: Black Ops Cold War - Data di Uscita e tutti i Dettagli - - pcexpander : Activision solleva il velo su “Call of Duty: Black Ops Cold War”, ecco trailer, prime immagini e data di uscita… - infoitscienza : Come sbloccare Rovazzi in Call of Duty - infoitscienza : Come avere Rovazzi in Call of Duty: Warzone -