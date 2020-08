Call of Duty: Black Ops Cold War, ecco quanto durerà la campagna (Di giovedì 27 agosto 2020) Call of Duty: Black Ops Cold War introduce una struttura a livelli più aperti, ma il gioco rimane in gran parte uno sparatutto lineare. Sempre in linea con la tradizione, la campagna di Black Ops Cold War avrà all'incirca la stessa durata delle campagne precedenti, in termini di tempo totale necessario per terminarla, hanno detto gli sviluppatori di Raven Software a GameSpot.La campagna dovrebbe durare circa 5 ore. Dan Vondrak di Raven Software ha dichiarato a GameSpot in una recente intervista che i fan possono aspettarsi che la campagna sia in linea con i giochi precedenti. "Il gioco sarà alla pari con le precedenti campagne di Call of Duty", ha detto. Per riferimento, possiamo ... Leggi su eurogamer

Alecrazy84 : RT @PlayStationIT: Benvenuti sull'orlo del baratro! Preparatevi per Call of Duty®: #BlackOpsColdWar. In arrivo il 13 novembre! --> https:/… - PlayStationIT : Benvenuti sull'orlo del baratro! Preparatevi per Call of Duty®: #BlackOpsColdWar. In arrivo il 13 novembre! -->… - Giu_8 : RT @InstantGamingIT: Black Ops Cold War rivela le edizione e il prezzo, sarà più caro su PS5 e Xbox Series X e il salto da PS4 e Xbox One c… - InstantGamingIT : Black Ops Cold War rivela le edizione e il prezzo, sarà più caro su PS5 e Xbox Series X e il salto da PS4 e Xbox On… - nintubers : iPatavini sono in live adesso! Stanno giocando a Call of Duty: Black Ops III; Corri a vederli!… -