Call of Duty: Black Ops Cold War avrà delle dimensioni enormi sin dal day one (Di giovedì 27 agosto 2020) dimensioni di installazione esageratamente grandi sono state un problema per i giochi Call of Duty da un po' di tempo, ed è un problema che è peggiorato dalle patch che spesso aumentano ancora di più il peso del gioco. Purtroppo, questa tendenza sarà mantenuta anche dal prossimo Call of Duty: Black Ops Cold War.La pagina del gioco su Microsoft Store è ora attiva e contiene vari dettagli sul titolo. Si parla anche di una dimensione del file di installazione che va oltre 100 GB, 100,4 GB, per essere precisi. I fan di Call of Duty hanno già affrontato questo tipo di problema, quindi non è una sorpresa, ma è deludente sapere che anche il prossimo titolo occuperà uno spazio ... Leggi su eurogamer

