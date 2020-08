Calciomercato Palermo, si guarda in casa Reggina: fari puntati su Nicolò Bianchi, si allontana Corazza (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Palermo ha puntato concretamente Nicolò Bianchi.Il club di Viale del Fante sta pressando sull'ex Novara, il cui contratto con la Reggina scadrà il prossimo 30 giugno; adesso il giocatore sta valutando insieme ai granata la possibilità di un trasferimento. Si tratta di un’operazione indipendente dall'altro obiettivo dei rosanero, Simone Corazza "riguardo il quale la sensazione e che in pole ci sia il Perugia, nell'ambito dello scambio con Gianluca Di Chiara", si legge nell’edizione odierna de La Gazzetta del Sud.Due obiettivi per il Palermo e solo nelle prossime ore si saprà qualcosa in più. Di certo c’è che il Palermo ha bisogno di rinforzi in tutti i reparti, cosa che è stata evidenziata anche ieri dal ... Leggi su mediagol

