Calciomercato Napoli, l’agente di Elseid Hysaj è pessimista sul rinnovo (Di giovedì 27 agosto 2020) Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Il rinnovo di Hysaj, invece, resta complesso. Sono molto pessimista, non credo che riusciremo a trovare un accordo. Ho ottimi rapporti con il Napoli, ma devo tutelare i miei calciatori. Starà a loro capire se cederci in questi periodi o liberarci a zero. Ovviamente, le destinazioni eventuali dovranno andare poi bene al ragazzo, tecnicamente e a livello progettuale”. “E’ una situazione molto ingarbugliata. Il problema con il Napoli non è tecnico, ma economico. Elseid è convinto di voler restare al Napoli, vuole lavorare con Gattuso, ma è un calciatore di grande ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Napoli, c'è anche #Raiola a Castel di Sangro: la situazione - mirkocalemme : Ieri contatto #Roma - entourage #Milik: bozza d'intesa. Al polacco andrebbe la 9 liberata da #Dzeko, per il quale l… - DiMarzio : #Napoli, ma anche #Arsenal e #ManchesterUnited su #Gabriel. E lui ora ha fretta di sapere dove sarà il suo futuro - Mic_Jordan23_ : RT @MarcoGiordano6: +++Aggiornamento Koulibaly+++ Il @ManCity ha dato mandato a #Ramadani di portare un'offerta @sscnapoli da 60 milioni +… - BelpassoAlberto : RT @MarcoGiordano6: +++Aggiornamento Koulibaly+++ Il @ManCity ha dato mandato a #Ramadani di portare un'offerta @sscnapoli da 60 milioni +… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, spunta un’idea clamorosa per l’attacco Mondo Udinese Calciomercato Napoli, l’agente di Elseid Hysaj è pessimista sul rinnovo

Sono molto pessimista, non credo che riusciremo a trovare un accordo. Ho ottimi rapporti con il Napoli, ma devo tutelare i miei calciatori. Starà a loro capire se cederci in questi periodi o liberarci ...

Covid, lo spettro sul calcio europeo: positivi a Roma, nel Chelsea e nella Francia

Carles Perez si aggiunge a Mirante, tra i Bleus anche Ndombelé (Tottenham), e a Londra si fermano almeno in quattro ...

Sono molto pessimista, non credo che riusciremo a trovare un accordo. Ho ottimi rapporti con il Napoli, ma devo tutelare i miei calciatori. Starà a loro capire se cederci in questi periodi o liberarci ...Carles Perez si aggiunge a Mirante, tra i Bleus anche Ndombelé (Tottenham), e a Londra si fermano almeno in quattro ...