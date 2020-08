Calciomercato Napoli, con Raiola si è parlato anche di Luca Pellegrini (Di giovedì 27 agosto 2020) Calciomercato Napoli: gli azzurri cercano un terzino sinistro, obiettivo Luca Pellegrini Il Napoli è a caccia di un terzino sinistro. Il nome in cima alla lista è sempre quello di Reguillon del Real Madrid, ma ci sarebbero delle difficoltà nel prenderlo. E così gli azzurri si starebbero guardando intorno per altri obiettivi. Ieri, nel ritiro di Castel di Sangro, è arrivato Mino Raiola e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe parlato col Napoli di Luca Pellegrini. Il terzino della Juventus piace al d.s. Giuntoli e potrebbe essere chiesto come carta per cedere Milik ai bianconeri. Leggi su ... Leggi su calcionews24

