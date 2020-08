Calciomercato Milan, Ibrahimovic rinnova: accordo raggiunto (Di giovedì 27 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic ha raggiunto un accordo con il Milan dopo una lunga trattativa. Lo svedese vestirà la maglia rossonera anche la prossima stagione. Dopo una trattativa che nonostante l’ottimismo palesato da Maldini in questi giorni, iniziava a diventare estenuante, Zlatan Ibrahimovic sembra aver finalmente raggiunto un accordo con il Milan per continuare a vestire la … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

