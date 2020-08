Calciomercato, Messi pronto per il Manchester City? L’indizio social (Di giovedì 27 agosto 2020) Calciomercato, continua la telenovela su Messi. L’argentino lascerà il Barcellona e i top club di tutto il mondo lo vogliono. Dai social network, arriva un possibile indizio sulla prossima destinazione dell’argentino Messi e il Barcellona. Una storia d’amore destinata a durare per sempre. O almeno, così si pensava. Dopo l’8-2 subito contro il Bayern Monaco … L'articolo Calciomercato, Messi pronto per il Manchester City? L’indizio social proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkySport : ADDIO MESSI: la posizione ufficiale del BARCELLONA ? - Gazzetta_it : #Psg, #Inter, #United: tutti gli iscritti nella corsa a #Messi. Ma i bookmakers dicono #City - Gazzetta_it : Dall'Argentina: #Messi ha comunicato al Barça che vuole andarsene subito - DJMaverix : #Calciomercato #Juventus, #agnelli e #Paratici sprint: visite per il nuovo colpo e sogno #Messi - micheledeblasis : Si infittisce la faccenda #Messi: il Presidente #Bartomeu sarebbe disposto a fare un passo indietro, solo nel caso… -