Calciomercato, le notizie del giorno – L’annuncio su Messi, l’attaccante alla Roma e i nomi per Inter, Genoa e Fiorentina (Di venerdì 28 agosto 2020) Calciomercato, le notizie del giorno – Roma-Napoli, asse caldo. I due club stanno lavorando ad un’operazione che potrebbe accontentare entrambi. I giallorossi hanno scelto Arkadiusz Milik come erede di Dzeko (sempre più vicino alla Juve). Convincere i partenopei non sarà facile perché De Laurentiis valuta 40 milioni il centravanti in scadenza di contratto a giugno. Ecco spuntare allora le contropartite per provare ad abbassare il prezzo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). BALOTELLI – Secondo quanto riporta il The Sun, Mario Balotelli avrebbe ricevuto due proposte: una dai Los Angeles Galaxy e una dai turchi del Besiktas. L’affare per entrambi i club sarebbe a parametro zero. CROTONE – Frenata per l’arrivo del ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : La #Fiorentina anche su #Roca dell'#Espanyol - SkySport : Inter, Allegri aspetta notizie: preferisce i nerazzurri al Psg - 7salmy : RT @DiMarzio: La #Fiorentina anche su #Roca dell'#Espanyol - PisuDavi : #Calciomercato | #Fiorentina, occhi su #Roca - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: La #Fiorentina anche su #Roca dell'#Espanyol -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato notizie Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport Milly Carlucci, a Ballando positivo anche Daniele Scardina

"Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina". Milly Carlucci, in un video postato su Instagram, aggiorna il suo pubblico sulla situazione all'interno del cast di Bal ...

Dove andrà Messi? Tra le ipotesi 'giocabili' anche il Napoli ma la quota è altissima

L'annuncio di Leo Messi, pronto a lasciare il Barcellona, ha scosso il mondo del calcio.

"Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina". Milly Carlucci, in un video postato su Instagram, aggiorna il suo pubblico sulla situazione all'interno del cast di Bal ...L'annuncio di Leo Messi, pronto a lasciare il Barcellona, ha scosso il mondo del calcio.