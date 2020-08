Calciomercato Inter, sorpresa Kolarov: c’è l’accordo con il calciatore della Roma (Di giovedì 27 agosto 2020) Calciomercato Inter – Una mossa assolutamente a sorpresa quella dell’Inter per la prossima stagione. L’ultimo incontro tra la dirigenza nerazzurra e l’allenatore Antonio Conte è stato molto importante per valutare anche le strategie per la prossima stagione. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ l’Inter è vicinissima ad Aleksandar Kolarov, calciatore della Roma di grande esperienza e professionalità. Il serbo è in scadenza di contratto con il club giallorosso nel 2021 ed avrebbe già detto sì al trasferimento in nerazzurro. Il prossimo passo sarà l’intesa tra i club. Il calciatore è un vecchio pallino ... Leggi su calcioweb.eu

