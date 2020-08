Calciomercato Inter, il PSG fissa la quota per Milinkovic ma Lotito resiste: “60 milioni? Pochi!” (Di giovedì 27 agosto 2020) Sale l’Interesse per il giocatore della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Dopo un primo sondaggio dell’Inter che non avrebbe avuto esito positivo, dalle parti di Formello pare essersi visto più di qualche emissario dei campioni di Francia pronti a sferrare l’attacco al gioiellino serbo. A dir la verità un timido tentativo in queste ore pare essere già … L'articolo Calciomercato Inter, il PSG fissa la quota per Milinkovic ma Lotito resiste: “60 milioni? Pochi!” Leggi su dailynews24

