Calciomercato, Ibra-Milan: ci siamo. L’Inter vicina a Kolarov. Messi verso il City (Di venerdì 28 agosto 2020) Calciomercato, le notizie di giovedì 27 agosto 2020: il Milan si prepara a riaccogliere Ibra. L’Inter pensa a Kolarov. MilanO – Calciomercato, le notizie di giovedì 27 agosto 2020. Il Milan e Pioli si preparano a riaccogliere Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha accettato la proposta presentata dai rossoneri e nelle prossime ore dovrebbe mettere la firma sul contratto fino al 2021 con la maglia numero 9. Un primo colpo importante per il Diavolo che continua a guardare con interesse a Brahim Diaz del Real Madrid. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nel giro di poche settimane visto che i Blancos non sembrano essere intenzionati a puntare sul giocatore. Inter, la sorpresa è Kolarov Dopo il ... Leggi su newsmondo

DiMarzio : Accordo totale appena raggiunto tra il @acmilan e @Ibra_official per il rinnovo del contratto fino al 2021 @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #ibra, nuovo rilancio @acmilan e parti adesso vicinissime all’accordo per il rinnovo di contratto @SkySport #calciomercato - DiMarzio : Niente raduno @acmilan domani per @Ibra_official: l’accordo definitivo ancora non c’è, gli ultimi aggiornamenti dir… - cheobravo : RT @DiMarzio: Accordo totale appena raggiunto tra il @acmilan e @Ibra_official per il rinnovo del contratto fino al 2021 @SkySport #calciom… - ammaryaseen6 : RT @DiMarzio: Accordo totale appena raggiunto tra il @acmilan e @Ibra_official per il rinnovo del contratto fino al 2021 @SkySport #calciom… -