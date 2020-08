Calciomercato Benevento, nuova offerta per Bonaventura (Di giovedì 27 agosto 2020) : la società giallorossa ora attende una risposta dal giocatore Il Benevento vuole costruire una squadra di serie A con i fiocchi. Il club giallorosso – come riportato dal portale Gianlucadimarzio.com – ha presentato una nuova offerta a Giacomo Bonaventura. Ora si attende una risposta dall’ex Milan ormai svincolato: non ci sono particolari novità a riguardo, ma le offerte per il centrocampista non mancano. Nel frattempo il ds Foggia attende: Jack potrebbe diventare uno degli acquisti top dei campani. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

