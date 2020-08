Calciomercato Atalanta, arriva l’offerta per Miranchuk (Di giovedì 27 agosto 2020) Calciomercato Atalanta, arriva l’offerta per Miranchuk: i nerazzurri mettono sul piatto 15 milioni di euro, il vice Ilicic si avvicina L’Atalanta si muove sul mercato. Anzi, i nerazzurri hanno già avanzato la prima offerta per Aleksey Miranchuk, trequartista della Lokomotiv Mosca da settimane nell’orbita dei bergamaschi. I nerazzurri non vogliono spendere di più, si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il giocatore, infatti, andrà in scadenza tra un anno e il club non è disposto ad alzare l’offerta: il vice Ilicic, salvo complicazioni, si sta avvicinando. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Atalanta, primi contatti per #Boga del Sassuolo. E piace #Senesi del Feyenoord - DiMarzio : L'#Atalanta aspetta una risposta nelle prossime ore per #Miranchuk - DiMarzio : #Czyborra al @CagliariCalcio, fatta: prestito biennale con obbligo di riscatto da @Atalanta_BC @lennart_czy #calciomercato @SkySport - DanSilva1914 : RT @DiMarzio: #Atalanta, primi contatti per #Boga del Sassuolo. E piace #Senesi del Feyenoord - KuipTalk : RT @DiMarzio: #Atalanta, primi contatti per #Boga del Sassuolo. E piace #Senesi del Feyenoord -

Calcio e mattoni, tutte le battaglie viola

Investimenti immobiliari, una missione per crescere: ecco quanto incidono gli stadi di proprietà nei bilanci degli altri club.

