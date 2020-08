Cairo: “Belotti non è in discussione, resta al Torino” (Di giovedì 27 agosto 2020) Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a La Stampa del suo Toro e del mercato dei granata. Queste le sue parole che blindano il Gallo Belotti: “Belotti ce lo teniamo. Non è in discussione. Izzo ha molte richieste, vedremo. Se partirà qualcuno sapremo come sostituirlo. Intanto stiamo lavorando per l’acquisto di un play davanti alla difesa. Di certo il nostro obiettivo non è la salvezza, metteremo a Giampaolo nelle condizioni di lavorare bene.” Foto: twitter Torino L'articolo Cairo: “Belotti non è in discussione, resta al Torino” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Lopez92Paul : RT @romanewseu: #Torino, #Cairo chiude per #Belotti: “Ripartiremo da lui” #ASRoma - infoitsport : Torino, Cairo: 'Belotti resta, Izzo ha delle richieste' - infoitsport : Cairo: “Belotti resta. Mai pensato di vendere il Toro. Obiettivo? Non sarà la salvezza” - infoitsport : Torino, Cairo sul mercato: “Belotti rimane, Izzo ha molte richieste” - infoitsport : Cairo parla chiaro: 'Belotti resta al Torino, non è in discussione. Izzo? Ha delle richieste' -

Ultime Notizie dalla rete : Cairo “Belotti