Cagliari, attesa per oggi la firma di Czyborra dell’Atalanta (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Cagliari è pronto ad accogliere il difensore dell’Atalanta, Czyborra, che dovrebbe firmare proprio nella giornata di oggi Czyborra è pronto a diventare un nuovo giocatore del Cagliari. Il difensore dovrebbe firmare nella giornata di oggi il proprio contratto con il club sardo per poi aggregarsi nei prossimi giorni al gruppo di Di Francesco. La società rossoblu ha trovato infatti nella giornata di ieri l’accordo con l’Atalanta, attuale club del giocatore. L’operazione si è conclusa con un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Genoa, Rolando Maran nuovo allenatore al posto di Davide Nicola

Come atteso dopo l’addio a Davide Nicola, che mercoledì ha ringraziato società , staff e tifosi sui suoi profili social, il Genoa ha annunciato la nomina del nuovo allenatore che sarà Rolando Maran. L ...

