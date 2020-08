Cade da bici e finisce contro un muro, bambino di 9 anni in coma (Di giovedì 27 agosto 2020) Napoli, 27 ago. (Adnkronos) - Un bambino di 9 anni è in coma dopo essere caduto dalla bici mentre pedalava tra i vialetti del giardino di casa a Contrada, in provincia di Avellino. Cadendo, il bambino ha battuto la testa contro un muretto di cemento, riportando un forte trauma cranico e perdendo conoscenza. E' stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Avellino, dal quale è stato poi trasferito all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è ricoverato. Leggi su liberoquotidiano

rotaruchristina : RT @Adnkronos: Cade da bici e finisce contro un muro, bambino di 9 anni in coma - irejdoc1897 : RT @Adnkronos: Cade da bici e finisce contro un muro, bambino di 9 anni in coma - Adnkronos : Cade da bici e finisce contro un muro, bambino di 9 anni in coma - occhio_notizie : Contrada, bimbo cade dalla bici e batte la testa sul muretto: è grave - wam_the : Contrada, bimbo cade dalla bici e batte la testa. Ricoverato: “Forza Giuseppe” -

Ultime Notizie dalla rete : Cade bici Cade da bici e finisce contro un muro, bambino di 9 anni in coma Adnkronos Cade da bici e finisce contro un muro, bambino di 9 anni in coma

Un bambino di 9 anni è in coma dopo essere caduto dalla bici mentre pedalava tra i vialetti del giardino di casa a Contrada, in provincia di Avellino. Cadendo, il bambino ha battuto la testa contro un ...

Gioca in giardino nell'Avellinese: cade dalla bici e batte la testa, grave bimbo di 9 anni

È caduto dalla bicicletta mentre giocava nel giardino di casa, ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santobono di Napoli. L'incidente è avvenuto a Contrada. Il piccolo di 9 anni ha battuto ...

Un bambino di 9 anni è in coma dopo essere caduto dalla bici mentre pedalava tra i vialetti del giardino di casa a Contrada, in provincia di Avellino. Cadendo, il bambino ha battuto la testa contro un ...È caduto dalla bicicletta mentre giocava nel giardino di casa, ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santobono di Napoli. L'incidente è avvenuto a Contrada. Il piccolo di 9 anni ha battuto ...