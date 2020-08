Caccia ai 49 milioni della Lega. Perquisita l’azienda di Boniardi. I magistrati di Genova vogliono i documenti. La ditta dell’onorevole leghista al centro dell’inchiesta (Di giovedì 27 agosto 2020) La svolta nell’inchiesta sul presunto riciclaggio di parte dei 49 milioni di euro oggetto di una truffa ai danni dello Stato con i rimborsi elettorali compiuta dalla Lega è arrivata. Dopo il via libera della Camera, la Guardia di finanza di Genova ha perquisito la sede della Boniardi Grafiche srl, di cui è socio il deputato leghista di Bollate, Fabio Massimo Boniardi (a dx nella foto con Matteo Salvini), che a dicembre dichiarò domicilio nell’azienda sbarrando così in prima battuta il passo alle Fiamme gialle. I finanzieri hanno acquisito documenti cartacei e informatici su disposizione del procuratore aggiunto Francesco Pinto e del sostituto Paola Calleri. LE INDAGINI. Gli inquirenti hanno ... Leggi su lanotiziagiornale

