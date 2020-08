Buoni spesa Covid a Milano: oltre 10mila domande, ammesse 5.400 (Di giovedì 27 agosto 2020) Milano, 27 agosto 2020 - Tante, tantissime. Le richieste di Buoni spesa arrivate in Comune da parte di milanesi in diffoltà per la crisi provocata dal coronavirus hanno sfondato quota 10 mila. Per la ... Leggi su ilgiorno

