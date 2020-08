Buongiorno dalla Borsa 27 agosto 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) (TeleBorsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,30%; sulla stessa linea, giornata brillante per il Nasdaq 100, che termina a 11.971,94 punti. Tokyo porta a casa un calo dello 0,35%, con chiusura a 23.208,9 punti. Affonda sul mercato Shenzhen, che esibisce un -1,76% e chiude la seduta a 13.428,4 punti. Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d’Europa in cui regna la cautela. Nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità; piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,23%; incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Buona la performance a Milano del comparto telecomunicazioni, che riporta un +3,50% sul precedente. Progresso di scarsa entità per Telecom Italia, ... Leggi su quifinanza

_Carabinieri_ : Buongiorno dalla Motovedetta 809 a Portoferraio (LI). #PossiamoAiutarvi #Carabinieri - _Carabinieri_ : Buongiorno dalla Valle Antrona. #PossiamoAiutarvi #Carabinieri #23agosto - OresteM92 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Forse riapriranno le scuole. Ma arrivarci sarà un’impresa • Speranza non spiega il cas… - 2rMarzia : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Forse riapriranno le scuole. Ma arrivarci sarà un’impresa • Speranza non spiega il cas… - Slash19811982 : RT @SanCataldese22: Buongiorno dalla Sicilia ragazzi !! -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla Buongiorno dalla Borsa 27 agosto 2020 Borsa Italiana Il punto sull'apertura delle Borse europee, con un accenno alla chiusura dei mercati USA e asiatici

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,30%; sulla stessa linea, giornata brillante per il Nasdaq 100, che termina a 11.971,94 punti. Tokyo porta a casa un c ...

METEO ITALIA – Primi TEMPORALI FORTI incombono su diverse regioni italiane, AL VIA LA ROTTURA STAGIONALE. I dettagli

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Dopo diverse settimane passate ben al di sopra della media stagionale specie al Centro-Sud, è ormai alle porte la rottura stagionale che gli am ...

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,30%; sulla stessa linea, giornata brillante per il Nasdaq 100, che termina a 11.971,94 punti. Tokyo porta a casa un c ...Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Dopo diverse settimane passate ben al di sopra della media stagionale specie al Centro-Sud, è ormai alle porte la rottura stagionale che gli am ...