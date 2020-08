Bucciano, buona la prima per la ventiquattro ore di beach volley (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiGrande successo a Bucciano per la prima edizione del torneo di 24 h di beach volley, organizzato e promosso dalla Parrocchia San Giovanni Battista, guidata da don Antonio Macolino. ventiquattro le squadre che si sono sfidate nell’arco di 24 ore, sul campo retrostante la casa canonica, allestito per l’occasione. Nonostante il periodo particolare, nulla è stato lasciato al caso e sono state adottate tutte le misure di prevenzione anti Covid, con gli atleti che hanno dovuto firmare un’autodichiarazione attestante il loro stato di salute. Torneo curato nei minimi particolari dallo staff capitanato dal giovane don Antonio Macolino, da due anni alla guida della parrocchia del piccolo centro caudino. “Partecipare è importante, essenziale è ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Bucciano buona Elezioni Regionali e Comunali - Note e comunicati di liste e candidati dell'11 agosto ilVaglio