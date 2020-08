Brucia materiale plastico e sfalci di potatura: denunciato (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora una denuncia da parte dei Carabinieri Forestali per violazione alle norme in materia ambientale previste dal Decreto Legislativo 152/2006. Si tratta di un uomo che, nonostante il divieto di Bruciatura nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi decretato dalla Regione Campania, avrebbe intenzionalmente appiccato il fuoco per lo smaltimento di materiale plastico e sfalci di potatura, in area sottoposta a vincolo idrogeologico. Alla luce degli elementi di colpevolezza raccolti dai Carabinieri della Stazione Forestale di Cervinara, è scattata nei confronti del predetto il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. I servizi predisposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, volti al contrasto degli ... Leggi su anteprima24

Dalle sterpaglie della zona le fiamme si sono prodigate fino a raggiungere le macerie e i cumuli di materiale che sono rimasti nel piazzale del palazzo. Sul posto lanciato l'allarme stanno lavorando i ...

