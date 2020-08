Brevetti: consiglieri Milano, 'chiedere a governo che città sia sede tribunale Ue' (Di giovedì 27 agosto 2020) Milano, 27 ago. (Adnkronos) - Enrico Marcora, Manfredi Palmeri, Simone Sollazzo, Fabrizio De Pasquale, Silvia Serafina Sardone, Massimiliano Bastoni, Alessandro Matteo De Chirico, Matteo Forte, Laura Molteni, Gabriele Luigi Abbiati, Alessandro Morelli, Gianluca Comazzi e Luigi Pagliuca, consiglieri comunali di opposizione di Milano, chiedono una convocazione urgente del Consiglio comunale di Milano "affinché venga richiesto al governo nazionale che subito Milano sia candidata a sostituire Londra quale sede del tribunale europeo dei Brevetti". Lo comunica in una nota. "Il sindaco Sala e il Partito Democratico affrontino con determinazione e senza indugi la questione perché se si vuole far uscire Milano ... Leggi su iltempo

Il governo non ha ancora scelto, divisi Pd e Movimento 5 Stelle. Gli industriali: vogliamo lavorare insieme su progetti complementari TORINO. Torino prova a restare in corsa per ottenere l'assegnazion ...