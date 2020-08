"Brad Pitt ha una nuova fidanzata". Chi è Nicole Poturalski, modella 27enne (Di giovedì 27 agosto 2020) Per Brad Pitt è tempo di un nuovo amore. L’attore americano è stato avvistato in Francia in compagnia della modella tedesca Nicole Poturalski. Secondo quanto riportato da Page Six, i due sono arrivati a Parigi mercoledì mattina. Lei lo avrebbe atteso in aeroporto, per poi dirigersi insieme nel sud della Francia, a bordo di un jet privato. “Si vedono, si stanno godendo una vacanza insieme”, ha confermato una fonte anonima al sito. All’aeroporto, Brad e Nicole sarebbero stati notati da alcuni testimoni, nonostante le mascherine schermassero i loro volti. La destinazione del loro viaggio potrebbe essere il castello di Miraval, dove, nell’agosto 2014, Pitt ha sposato ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : 'Brad Pitt ha una nuova fidanzata'. Chi è Nicole Poturalski, modella 27enne - FilmNewsItaly : Brad Pitt: il nuovo amore è una modella tedesca - DrApocalypse : Brad Pitt esce con la modella 26enne Nicole Poturalski - susieQ_1989 : @Lalaithx Maldito brad Pitt, pero a ella la amo mucho uwu - Real_BillyA : @Real_ColeMack sai che oggi avrei potuto baciare Brad Pitt? CIOÈ LO SAI? -