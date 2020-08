Boss delle cerimonie: morta la vedova per Covid (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo il Boss delle cerimonie, ci ha lasciati anche la moglie, Rita Greco Polese a causa del Coronavirus. Un altro pezzo della famiglia Polese se ne va… Il Coronavirus si è portata via anche la moglie del Boss delle cerimonie. Rita Greco, vedova del celeberrimo Antonio Polese, non ce l’ha fatta e ha perso la sua battaglia contro il Covid-19, che l’aveva colpita un paio di settimane faArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

