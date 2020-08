Borsa Italiana, tre contendenti per l’acquisto. Spunta anche Six (Di giovedì 27 agosto 2020) (TeleBorsa) – Si profila una corsa a tre per Borsa Italiana e per i suoi asset, il più ghiotto la piattaforma MTS su cui tratta gran parte dei titoli di Stato italiani. La Borsa di Milano, infatti, è stata messa in vendita dal suo attuale azionista di controllo London Stock Exchange, per ragioni antitrust, in vista dell’acquisizione di Refinitiv. Una transazione che ha un valore di circa 3,3-4,3 miliardi e che non viene mal vista dal governo italiano, in previsione della piena attuazione della Brexit. Nodi centrali l’acquirente, l’autonomia e le alleanze oltre al prezzo. La scadenza del periodo per la presentazione dlele offerte vincolanti è l’11 settembre. I due tradizionali contendenti sono Euronext, che gestisce le borse di Parigi, Bruxelles, ... Leggi su quifinanza

lupettotre : RT @dariodivico: Scaglioni - Vendita Borsa Italiana, la mossa del Tesoro @corriere - CameraOpen : Ami il pesce? Sul mercato telematico della Borsa Merci Telematica Italiana @BMTI puoi consultare e prenotare on lin… - franco_sala : RT @dariodivico: Scaglioni - Vendita Borsa Italiana, la mossa del Tesoro @corriere - dal1472al : Borsa Italiana, il commento della seduta di oggi (27 agosto 2020) | - laConceria : RT @raffaelevitali: La mossa cinese di Tod's: nuova borsa con Mr.Bags in vendita su WeChat. 'Ricorda una spiaggia italiana di fine estate'… -