Bonus Inps, ultimi giorni per la domanda: ecco quali scadono (Di giovedì 27 agosto 2020) Si avvicina la scadenza a fine mese per molti dei Bonus nati dai diversi Decreti emanati in questi di emergenza coronavirus. Il 30 di agosto è infatti l'ultima data utile per fare richiesta delle indennità e dei sussidi per le diverse categoria di lavoratori messi in difficoltà dal lockdown. Bonus Inps, ultimi giorni per la domanda: la scadenza Si tratta di tutte le misure di sostegno riservate ai lavoratori dipendenti, autonomi e occasionali e per i lavoratori domestici (colf e badanti). Coloro i quali sono ancora interessati a ricevere questi Bonus dovranno quindi affrettarsi perché da lunedì prossimo in poi non sarà più possibile presentare la richiesta per avere queste agevolazioni.

