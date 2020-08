Bonus 600 euro per i lavoratori dello sport: Gualtieri firma il decreto sulla rata di giugno (Di giovedì 27 agosto 2020) Si sblocca la rata di giugno del Bonus 600 euro dedicato ai lavoratori dello sport: il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto interministeriale attuativo dell’articolo 12 del decreto Agosto sulle modalità di erogazione dell’indennità. Una firma attesa, dopo giorni di ritardo che avevano portato anche alla polemica tra Gualtieri e il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora. “Il ministro dell’Economia purtroppo non ha ancora firmato il decreto per il trasferimento a sport e Salute delle risorse per ... Leggi su ilfattoquotidiano

Roma - Scade lunedì 31 agosto la domanda per avere il bonus nonni da 1.200 euro. Si tratta del bonus baby sitter ribattezzato così dopo che l’Inps con la circolare 73 del 17 giugno ha chiarito che gli ...

Business news: Brasile, coronavirus, possibile proroga pagamento bonus fino a fine anno

Brasilia, 24 ago 00:00 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che il governo ipotizza di estendere il pagamento dei bonus di emergenza in favore di lavoratori prec ...

