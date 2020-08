Bonucci, assalto del Manchester City: la risposta del difensore (Di giovedì 27 agosto 2020) Non è certo una novità che Leonardo Bonucci piaccia, e non poco, al Manchester City. La squadra allenata da Pep Guardiola, che in queste ore sembra essere anche la candidata numero uno per portare in Premier League Lionel Messi, è da tempo a caccia di un centrale difensivo "dai piedi buoni". In tal senso, l'italiano della Juventus è il nome in cima alla lista.Bonucci: no al Manchester Citycaption id="attachment 993799" align="alignnone" width="594" Bonucci (getty images)/captionSecondo quanto riportato da Sky, il Manchester City si sarebbe mosso con un altro approccio dopo quelli già avvenuto in passato. Anche in questo caso, però, la risposta del difensore ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Bonucci, assalto del Manchester City: la risposta del difensore - - Giusepp04093410 : @bonucci_leo19 Vai Leo diamo il massimo per il 10’ titolo nazionale e per l’assalto alla champions siamo con voi co… -