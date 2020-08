Bollettino oggi, giovedì 27 agosto: i numeri regione per regione, 1411 nuovi contagi (Di giovedì 27 agosto 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a giovedì 27 agosto. Prosegue il lavoro del Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, con il conteggio dei nuovi casi di positività al Covid-19 oltre ai decessi, i guariti e i tamponi effettuati nel corso delle ultime 24 ore. oggi registriamo 1.411 nuovi contagi (ieri 1.367), 5 morti (ieri 13), 225 guariti (ieri 314), 94.024 tamponi (ieri 93.529), 1.131 ricoverati (ieri 1.055), 2 pazienti in meno in terapia intensiva (totale 67). LA TABELLA, regione PER regione, AGGIORNATA A GIOVEDI’ 27 ... Leggi su sportface

