Bollettino Coronavirus – Ecco i dati del 27 Agosto 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) Tornano di nuovo a salire i contagi da Coronavirus. Come riporta l’ultimo Bollettino con i dati relativi alla diffusione del virus Covid 19 nelle ultime 24 ore, c’è stato un significativo aumento dei nuovi casi di positività, ma và segnalato anche il record assoluto di tamponi effettuati da inizio epidemia. In attesa dell’aggiornamento dei dati del 27 Agosto 2020 analizziamo gli ultimi dati forniti dal Ministero della Salute. Secondo l’ultimo aggiornamento sono 1.367 nuovi casi (878 nelle 24 ore precedenti). E’ il dato più alto dagli inizi di Maggio, quando l’Italia era ancora nella fase 1 del lockdown. Altri 13 sono i morti (4 anche nelle 24 ore precedenti) e aumenta di 1 unità i ricoverati in ... Leggi su giornal

