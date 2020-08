Bollettino Coronavirus del 27 Agosto 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) Il 27 Agosto l’incremento nazionale dei casi è +0,53% (ieri +0,52%) con 263.949 contagiati totali, 206.554 guarigioni e 35.463 deceduti (+5); 21.932 infezioni in corso (+1.179); elaborati 94.024 tamponi (ieri 93.529) con 1.411 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,50% (ieri 1,46%). Ricoverati con sintomi 1.131 (+76); terapie intensive: -2 (67).Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 286 (il 60% di rientro); Emilia Romagna 171; Lazio 152 (2/3 di rientro, si conferma il link con la Sardegna che pesa per il 46%), Veneto 132; Campania 130 (59 di rientro, 44 dalla Sardegna), Toscana 99 (35 di rientro).In Lombardia curva +0,28% (ieri +0,27%) con 17.964 tamponi (ieri 16.561) e 286 positivi; rapporto positivi /tamponi 1,59% (ieri 1,62%); 99.100 contagiati totali; ricoverati +15 (173) tutti pazienti ricoverati per altre patologie ma risultati positivi al tampone ... Leggi su sbircialanotizia

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 agosto: 1.367 nuovi casi e 13 morti nelle u... - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 26 agosto: 1.367 casi e 13 morti - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino del 27 agosto: 1.411 nuovi casi, nuovo record di tamponi - savutoweb : Coronavirus. Il bollettino (di oggi) della Regione Calabria - Teresa12401552 : RT @dibellagf: Sono 50 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: ben 17 in più rispetto alla giornata di ieri.Non ci son… -