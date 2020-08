Boicottaggio sport Usa: dal calcio al tennis, ecco chi si ferma (Di giovedì 27 agosto 2020) Una giornata che resterà nella storia dello sport, e non solo, a stelle e strisce prende forma con la decisione nel pomeriggio dei Bucks di non scendere in campo per la sfida con i Magic per ... Leggi su gazzetta

Kenosha (Wisconsin), 27 agosto 2020 - Il caso Blake - il giovane afroamericano rimasto paralizzato con sette colpi alla schiena sparati da un poliziotto - continua a infiammare l'America. Sul fronte d ...

Sport - Partita non giocata per protesta sociale. Dalla bolla della Nba arriva l'atto più forte nella battaglie del «Black Lives Matter»: gara 5 della serie playoff tra Milwaukee Bucks e Orlando Magic ...

