Boicottaggio Playoff NBA – LeBron James abbandona la riunione, i giocatori si incontrano nuovamente alle 17.00: stagione finita? (Di giovedì 27 agosto 2020) Una protesta senza precedenti: i giocatori di NBA hanno deciso di boicottare le gare di Playoff in segno di protestda contro il caso Blake. Dopo una prima riunione tenutasi ieri, dopo la decisione di non scendere in campo, alle 17 italiane i cestisti del campionato americano si riuniranno nuovamente, così come faranno anche i proprietari NBA insieme al commissioner Adam Silver, per capire cosa fare, se continuare la protesta o fermarsi e concludere la stagione. Kevin C. Cox/Getty ImagesSecondo alcune indiscrezioni di The Athletic, Clippers e Lakers puntano allo stop definitivo e non avrebbero intenzione di portare a termine la stagione, cosa che invece vorrebbero fare le altre squadre. LeBron James avrebbe addirittura ... Leggi su sportfair

