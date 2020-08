Blake: Nba, gare sospese anche oggi, ripresa nel weekend (Di giovedì 27 agosto 2020) ANSA, - WASHINGTON, 27 AGO - La Nba ha confermato che le gare odierne di playoff sono rinviate, come quelle di ieri, e si è detta fiduciosa di riprendere le partire venerdì o sabato", dopo lo stop per ... Leggi su corrieredellosport

LiaCapizzi : ?? Boicottaggio storico in NBA I Milwaukee Bucks di Antetokounmpo non si presentano per gara 5 contro Orlando. Una… - dchinellato : I giocatori dei Bucks sono usciti dallo spogliatoio per leggere un comunicato in cui chiedono giustizia per Jacob B… - Davide : Guardando a come l’NBA sta boicottando i playoff per reagire al caso Jacob Blake, viene da sperare che anche in Ita… - ve10ve : RT @Deputatipd: Hanno deciso di non scendere in campo in segno di protesta, scossi da quanto accaduto a Jacob Blake e dalla violenza di que… - MarcoCorrera : Chiaro. -