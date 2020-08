Black Lives Matter, la stella LeBron James lancia la proposta: stop all’Nba per il resto della stagione. Ed è durissimo su Trump (Di giovedì 27 agosto 2020) Potrebbe essere un campionato storico per il basket a stelle e strisce. Nel senso che, per il resto della stagione, non si giocherà nessun match. Potrebbe accadere se gli altri campioni dell’Nba decidessero di seguire uno dei giocatori più forti in attività, LeBron James: è lui a guidare la protesta per chiedere alla politica e alla società americana di intervenire subito per sradicare il razzismo contro gli afroamericani. Dopo l’uccisione di George Floyd, un altro episodio, quello del grave ferimento di Jacob Blake, ha riacceso le proteste negli Stati Uniti. Ieri sera, 26 agosto, il mondo del basket ha deciso di fermarsi per unirsi idealmente alle proteste dei tanti manifestanti scesi in piazza in questi mesi. Doveva disputarsi la gara 5 dei playoff ... Leggi su open.online

