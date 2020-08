Bis di Coppa per la Fiorentina Primavera: Verona ko. Primo trofeo per Aquilani (Di giovedì 27 agosto 2020) Serie A, salvezza difficile per le neopromosse: le statistiche 25 agosto 2020 Dall'essere nominato allenatore della Primavera a vincere la Coppa Italia di categoria. Alberto Aquilani in poco più di 30 ... Leggi su today

Dall'essere nominato allenatore della Primavera a vincere la Coppa Italia di categoria. Alberto Aquilani in poco più di 30 giorni festeggia il primo successo della stagione con i baby viola. Niente ma ...

Coppa Italia Primavera, i viola a caccia del bis e del primo successo dell'era Commisso

Quello di Reggio Emilia in realtà non è un impianto che ha regalato più di tante soddisfazioni ai baby viola, visto che se si eccettua la semifinale scudetto del 2017 vinta ai rigori contro la Juventu ...

Dall'essere nominato allenatore della Primavera a vincere la Coppa Italia di categoria. Alberto Aquilani in poco più di 30 giorni festeggia il primo successo della stagione con i baby viola. Niente ma ...Quello di Reggio Emilia in realtà non è un impianto che ha regalato più di tante soddisfazioni ai baby viola, visto che se si eccettua la semifinale scudetto del 2017 vinta ai rigori contro la Juventu ...