Bielorussia | Putin | “Lukashenko ascolti le proteste”

Sulle proteste in Bielorussia, Putin si è schierato dalla parte di Lukashenko, accusando Ue e Stati Uniti di non essere rimasti neutrali come la situazione invece richiedeva. La Russia sembra al momento essere rimasto l'unico vero alleato di Lukashenko. Il premier bielorusso è infatti in forte difficoltà. Prima le proteste scoppiate in varie città della …

