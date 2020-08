Biden è avanti solo di un punto Voto Usa, sondaggio clamoroso (Di giovedì 27 agosto 2020) Si assottiglia sempre di più, almeno nei sondaggi, il vantaggio del candidato democratico alla presidenza americana, Joe Biden, nei confronti dell'uscente che cerca la riconferma, il repubblicano Donald Trump. Secondo un sondaggio di Rasmussen, Biden gode del 46%... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Affaritaliani : Biden è avanti solo di un punto Voto Usa, sondaggio clamoroso - Affaritaliani : Biden è avanti solo di un punto. Voto Usa, sondaggio clamoroso - ricatti88 : RT @CaioGCM: = Usa 2020: sondaggio Rasmussen, Biden avanti solo di un punto = Sai che ridere se rivince #Trump... - MarcG_69 : RT @CaioGCM: = Usa 2020: sondaggio Rasmussen, Biden avanti solo di un punto = Sai che ridere se rivince #Trump... - Gaetano58346820 : @francescocosta Forse mai come queste elezioni americane il risultato non è assolutamente scontato. Infatti Biden v… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden avanti

Il vicepresidente invoca altri 4 anni di Trump per garantire «law and order»: In questi anni il governo Trump ha sostenuto gli afroamericani e tutte le minoranze, tutelando sempre i nostri agenti ...Mentre da Charlotte Trump descriveva Biden come inadeguato a fronteggiare le rivolte degli afroamericani, a Kenosha, in Wisconsin c’è stata la seconda notte consecutiva di guerriglia urbana scoppiata ...