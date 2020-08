Benzina: da lunedì aumenta lo sconto in FVG (Di giovedì 27 agosto 2020) Da lunedì per i cittadini del Fvg residenti nella area confinaria denominata fascia 1, e titolari della tessera carburanti regionale, fare il pieno di Benzina e gasolio costerà meno. E per i veicoli ibridi, come specificato dall’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente e dell’Energia, Fabio Scoccimarro, durante un incontro alla Camera di Commercio della Venezia Giulia a Trieste, “potrebbe essere più conveniente non fare rifornimento oltreconfine, grazie allo sconto aggiuntivo di 5 centesimi praticato per questa categoria di veicoli”. Misura, quella regionale, di concerto con le principali compagnie petrolifere, resasi necessaria – è stato spiegato durante l’incontro – dai prezzi applicati dalla vicina Slovenia. La delibera regionale ... Leggi su udine20

iMagazineTwit : #FVG, da lunedì benzina meno cara sul territorio giuliano isontino ?? - il_piccolo : Benzina agevolata, da lunedì 30/8 #carburanti scontati a #Trieste e #Gorizia - TRIESTEALLNEWS : Benzina e gasolio: da lunedì parte la riduzione prezzi in Friuli Venezia Giulia - - MarioFi00560885 : @AdryWebber Non è una foto vecchia come asserisce qualche lettore (forse di sinistra). Ho fatto gasolio lunedì scor… - NathanO42966276 : Divertenti quegli annunci di lavoro dove richiedono full time dalle 9 alle 20, dal lunedì alla domenica, per uno st… -

Ultime Notizie dalla rete : Benzina lunedì Prezzo petrolio negativo: cosa cambia per benzina e consumatori Corriere della Sera