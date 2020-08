Benevento scatenato: tentativo per Kluivert della Roma (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Benevento ha effettuato un sondaggio per Justin Kluivert della Roma: operazione in salita per il club campano Il Benevento ha effettuato un tentativo per Justin Kluivert della Roma. Nei giorni scorsi il direttore sportivo Pasquale Foggia ha sondato il terreno con l’agente Mino Raiola Come riportato da Sky Sport, l’esterno olandese sarebbe un autentico colpo per la neopromossa in Serie A. Tuttavia, la trattativa appare in salita. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

