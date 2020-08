Bellinazzo: “Messi in Italia pagherebbe 300 milioni di tasse in meno come CR7” (Di giovedì 27 agosto 2020) Tutta Europa sogna Lionel Messi che ha deciso di lasciare il Barcellona. Il Psg, il Manchester City sono due club ricchissimi che lo tentano ma anche in Italia l'Inter ci sta provando dopo che il padre ha preso la residenza a Milano. Marco Bellinazzo, scrittore e giornalista de "Il Sole 24 Ore" profondo conoscitore anche del mondo calcistico ha spiegato perchè l'approdo di Leonel Messi in Italia (all'Inter?) potrebbe costituire per l'argentino un bel vantaggio economico. "In teoria Messi avrebbe 300 milioni di motivi per venire in Italia. Grazie a norma sui neo-residenti del 2017 (usata da CR7) pagherebbe 100mila euro di tasse sui redditi prodotti all'estero (per diritti di immagine, ecc) e risparmierebbe almeno 20 milioni ... Leggi su itasportpress

