Bella Thorne, la star dei bambini: Alla Disney sono stata violentata dai 6 ai 14 anni. Il problema della pedofilia nelle élites, quali azioni intraprendere? (Di giovedì 27 agosto 2020) IN BREVE I fatti: La famosa attrice Bella Thorne, che fin da bambina ha lavorato come attrice , ha parlato delle sue esperienze, in particolare Alla Disney, in un’intervista del 2019 in cui ha affermato di essere stata costantemente abusata sessualmente dai 6 ai 14 anni.Riflettere su: Come può questo tipo di attività sostenersi quando così tanti esempi sono diventati di dominio pubblico. Quanto sono potenti le persone in cima all’industria cinematografica / musicale? Cosa controllano? In che modo sono al di sopra della legge? Cosa è successo: nel 2019 la famosa attrice ed ex star Disney dei bambini ... Leggi su databaseitalia

