Bella Cruise, il rarissimo selfie della figlia di Tom e Nicole Kidman (Di giovedì 27 agosto 2020) Isabella «Bella» Cruise ha 27 anni, ed è la figlia maggiore di Tom Cruise e di Nicole Kidman. I due l’hanno adottata – insieme al fratello Connor, 25 – ai tempi del loro matrimonio. Bella, dopo aver scelto di vivere col padre all’indomani della separazione dall’attrice australiana, è cresciuta il più possibile lontano dai riflettori. Artista, vive a Londra, e si tiene alla larga dai red carpet e dal mondo del cinema. In Rete, però, dove di solito trovano spazio solo le sue opere ha voluto condividere un rarissimo selfie. Allo specchio. Leggi su vanityfair

