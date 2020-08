Beautiful, ricordate Rick Forrester? Oggi è irriconoscibile [FOTO] (Di giovedì 27 agosto 2020) Ha interpretato il ruolo di Rick Forrester in Beautiful, per poi scomparire in sordina. Ma com’è diventato Oggi? Dimenticate l’aspetto abbottonato e composto con cui lo avete conosciuto… Pur essendo un attore famosissimo di soap , Jacob Young è conosciuto soprattutto per il ruolo di Rick Forrester nella soap statunitense che da oltre 30 anni, … L'articolo Beautiful, ricordate Rick Forrester? Oggi è irriconoscibile FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

EleanorFakeReal : @carrotsxkiwi Anche io troppo onorata???? brava mantieni alta la bandiera degli Elounor ah e ricordate che Lou ha de… -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful ricordate Beautiful, ricordate Rick Forrester? Oggi è irriconoscibile [FOTO] MeteoWeek Beautiful anticipazioni americane, Quinn: nuovo folle piano su Bill e Brooke

Bill ama ancora Brooke, questo è ciò che si comprende dalle ultime anticipazioni americane di Beautiful. Dopo varie incomprensioni e complicazioni davvero inaspettate, la Logan riesce a tornare tra le ...

Beautiful, la guerra di Xander contro Thomas

Canale 5 continua a trasmettere le puntate di Beautiful in maniera ridotta con tantissima pubblicità, noi ogni giorno vi proponiamo il riassunto completo della puntata anche se non proprio corrisponde ...

Bill ama ancora Brooke, questo è ciò che si comprende dalle ultime anticipazioni americane di Beautiful. Dopo varie incomprensioni e complicazioni davvero inaspettate, la Logan riesce a tornare tra le ...Canale 5 continua a trasmettere le puntate di Beautiful in maniera ridotta con tantissima pubblicità, noi ogni giorno vi proponiamo il riassunto completo della puntata anche se non proprio corrisponde ...