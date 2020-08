BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di venerdì 28 agosto 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 28 agosto 2020:Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata di venerdì 28 agosto 2020Hope (Annika Noelle) rifiuta le avance di Thomas (Matthew Atkinson), che vorrebbe festeggiare il fidanzamento facendo l’amore. Ridge (Thorsten Kaye) è risentito che Brooke (Katherine Kelly Lang) stia lasciando di nuovo che le questioni dei loro figli si frappongano tra loro. Xander (Adain Bradley) si introduce nell’auto di Thomas: la cronologia del GPS mostra che il giovane Forrester era nel punto dell’incidente in un orario compatibile… BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo ... Leggi su tvsoap

Dopo aver ricevuto l’inaspettata proposta di matrimonio, Hope decide di accettarla e diventare la moglie di Thomas e la madre del piccolo Douglas. Come reagirà Liam alla notizia?Finalmente Xander ha tutte le prove per dimostrare che la notte dell’incidente di Emma, Thomas è uscito in macchina subito dopo di lei e l’ha seguita. Basta per far si che la polizia possa collegarlo ...