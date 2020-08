Beautiful. anticipazioni ogg 27 agosto: Hope dice sì e Brooke (Di giovedì 27 agosto 2020) Liam e Brooke proseguono la conversazione su Hope proprio quando il piccolo Douglas li informa che la ragazza ha detto sì a Thomas. La Logan senior e lo Spencer sono sconvolti: riusciranno ad ostacolare i piani del rampollo Forrester? Secondo le anticipazioni di Beautiful, nell’episodio del 27 agosto ritroveremo Brooke e Liam dichiararsi contrari alla relazione tra Hope e Thomas. Dopo aver appreso la notizia del futuroArticolo completo: Beautiful. anticipazioni ogg 27 agosto: Hope dice sì e Brooke dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

TwBeautiful : ATTENZIONE: ANTICIPAZIONI! Nelle puntate americane di BEAUTIFUL, Quinn continua a incitare Bill, Brooke sorprende R… - redazionetvsoap : Ma è veramente 'REDENTO'??? #Beautiful #PuntateAmericane #Anticipazioni - TwBeautiful : ATTENZIONE: CONTIENE ANTICIPAZIONI! Brooke e Bill nuovamente insieme? #Twittamibeautiful racconta le novità in arri… - webmagazine24 : #Beautiful #Anticipazioni 30 agosto - 5 settembre 2020 - TwBeautiful : ATTENZIONE: CONTIENE ANTICIPAZIONI. Nelle puntate americane di BEAUTIFUL, Ridge resta ferito dalle parole di Brooke… -

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 27 agosto, Thomas è riuscito nel suo intento e Hope decide di accettare la sua proposta di matrimonio, mettendo comunque bene in chiaro che lo sposa per ess ...